Orta Doğu’da tırmanan gerilim sürerken, İran’ın İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre saldırıda sivil yerleşimlerin hedef alındığı ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Füze Bnei Brak’a isabet etti

Saldırıda atılan füzelerden birinin Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak kentine düştüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre en az 7 kişinin yaralandığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Binalar ve araçlar zarar gördü

Saldırının ardından bölgede çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğü ifade edildi. Patlamanın etkisiyle çevrede büyük panik yaşanırken, acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi.

“Misket bombası” iddiası

İsrail basınında yer alan bazı haberlerde, kullanılan füzelerden birinin misket bombası taşıdığı öne sürüldü. Ancak bu iddiaya ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulama gelmedi.

Bölgede gerilim tırmanıyor

ABD, İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe ediliyor. Uzmanlar, saldırıların sürmesi halinde çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği uyarısında bulunuyor.