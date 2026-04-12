İzmir’de kentsel dönüşüm projelerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İZBETON AŞ üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı iddialarıyla aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu şüpheliler tutuklandı. Kararda ise tutuklama sebebi olarak; zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçları gösterildi.

Erkol'un tutuklanmasına başta CHP cephesi olmak üzere çok sayıda tepki gelirken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

İl başkanları Ankara'ya çağrıldı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından tüm il başkanları ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Tüm CHP il başkanları, salı günü toplanmak üzere Ankara'ya çağrıldı.