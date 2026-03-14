AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devletin ve milletin güvenliği açısından İHA/SİHA teknolojileri ile yapay zekanın barış amaçlı kullanımının önemine dikkat çekti. Çelik, bu teknolojilerin hem savunma hem de caydırıcılık açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Bayraktar K2’nin akıllı sürü testleri

Sözcü Çelik, Baykar Teknoloji tarafından yapılan paylaşımı alıntılayarak, Bayraktar K2 kamikaze insansız hava aracının (İHA) akıllı sürü otonomisi testlerine ilişkin bilgi verdi. Çelik, testlerin ülkenin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Zor zamanlarda ulusal ve bölgesel güvenlik

Çelik açıklamasında, “Dünya zor bir dönemden geçiyor, uluslararası mekanizmalar etkisizleşiyor ve güç kullanımı her gün ciddi tehditler oluşturuyor. Bu koşullarda ülkemizin ve bölgesel barışın korunması için kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve yaygınlaştırmak bir beka meselesidir” ifadelerini kullandı.

Savunma ve caydırıcılık temelinde barış

AK Parti Sözcüsü, İHA ve SİHA kabiliyetlerinin yanı sıra yapay zekanın barışçıl amaçlarla kullanımının önemini vurgulayarak, “Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımda dünyaya örnek oluyoruz. Baykar Teknoloji’yi bu çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum” dedi.