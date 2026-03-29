İran’a ait hassas güdümlü bir füze, Tel Aviv’de bulunan İsrail ordusunun komuta merkezi olarak bilinen İsrail Savunma Kuvvetleri karargâhını hedef aldı. Söz konusu bölgenin, ülkenin en önemli askeri yönetim noktalarından biri olduğu biliniyor.

Doğrulama yok!

Saldırının doğrudan karargâhı vurup vurmadığına ilişkin resmi ve bağımsız kaynaklardan doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor.

Can kaybı belirsizliğini koruyor

Saldırı sırasında üst düzey İsrail askeri yetkilileri arasında ölü ya da yaralı olup olmadığına dair kesin bir bilgi yer almıyor. İsrail makamlarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de benzer hedefler gündeme gelmişti

İran ile İsrail arasında son dönemde artan karşılıklı saldırılarda, askeri ve stratejik noktaların hedef alındığı biliniyor. Geçmişte de Tel Aviv’deki askeri komplekslerin vurulduğuna dair haberler uluslararası basında yer almış, ancak bu tür saldırıların detayları çoğu zaman sınırlı şekilde doğrulanabilmişti.

