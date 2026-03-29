Son Mühür- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile artan gerilim ortamında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran güçlerinin olası bir kara harekâtına karşı hazır olduğunu belirten Galibaf, sert ifadelerle Washington yönetimini hedef aldı.

“Amerikan askerlerini bekliyoruz”

İranlı yetkili, yaptığı açıklamada ABD askerlerinin olası bir kara çıkarmasına karşı hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Galibaf, “Bizim adamlarımız, Amerikan askerlerinin karaya inmesini ve onları ateşe vermeyi bekliyor” sözleriyle gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

Trump’a sert eleştiri: “Çifte politika yürütüyorlar”

Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini de hedef aldı. Washington’un bir yandan diplomatik mesajlar verdiğini, diğer yandan ise askeri planlar yaptığını savunan İranlı yetkili, şu ifadeleri kullandı: “Düşman açıkça müzakere çağrısı yaparken, gizlice kara saldırısı planlıyor.”

Pentagon iddiası: Haftalar sürecek operasyon hazırlığı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pentagon İran’a yönelik uzun süreli bir kara operasyonu ihtimali üzerinde çalışıyor. İddialara göre bu operasyonların haftalar sürebileceği öne sürülüyor.

Orta Doğu’ya dikkat çeken asker sevkiyatı

Gerilimin tırmandığı süreçte ABD ordusundan da önemli bir açıklama geldi. 31. Deniz Piyade Sefer Birliği’ne bağlı yaklaşık 3 bin 500 askerin Orta Doğu’ya ulaştığı duyuruldu.