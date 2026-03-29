Giresun'un Görele ilçesi, dün gece saatlerinde meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılandığı davanın 16 yaşındaki mağduru T.T., Karadeniz Sahil Yolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ve araçtaki bir diğer şahıs emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Karadeniz Sahil Yolu’nda dehşet anları

Olay, dün saat 23.00 sularında Görele Köprüsü mevkisinde gerçekleşti. Giresun istikametinden Trabzon yönüne doğru seyir halinde olan A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki T.T.'ye şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kıza ilk müdahale, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen T.T.’nin durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Firari sürücü ve yanındaki şahıs kıskıvrak yakalandı

Kazanın hemen ardından durmayarak olay yerinden kaçan sürücü A.H. ve yanındaki yolcu, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve mobese kayıtlarını incelemeye alan emniyet birimleri, kaçan şahısların izini kısa sürede sürerek her iki şüpheliyi de saklandıkları noktada gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtilirken, kazaya karışan aracın trafikten menedilerek incelemeye alındığı öğrenildi.

Giresun Valiliği'nden çok yönlü tahkikat açıklaması

Yaşanan üzücü hadisenin ardından Giresun Valiliği yazılı bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Valilik açıklamasında, akşam saatlerinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazasında ağır yaralanan yayanın hastaneye sevk edildiği ve tedavi sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, "Kazaya karışan araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat, tüm ihtimaller değerlendirilerek çok yönlü ve büyük bir titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Taciz davasının mağduru olduğu ortaya çıktı

Kazada ağır yaralanan T.T.’nin kimliğiyle ilgili ulaşılan detaylar, olayın trajik boyutunu bir kat daha artırdı. Genç kızın, sanal mecralar üzerinden kurulan iletişimle "çocuğa karşı cinsel taciz" suçuna maruz kaldığı iddiasıyla açılan davada mağdur sıfatıyla yer aldığı belirlendi. Söz konusu davanın sanığı olan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, geçtiğimiz aylarda bu suçlama nedeniyle tutuklanmış, ancak davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Kamuoyunun yakından izlediği davanın mağduru olan T.T.'nin hastanedeki yaşam savaşı sürüyor.