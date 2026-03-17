İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in istifasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arakçi, İran’a karşı yürütülen savaşın uluslararası kamuoyunda giderek daha fazla sorgulandığını belirtti.

“Uluslararası toplumdan daha fazla ses yükselmeli”

Arakçi, yaptığı değerlendirmede yalnızca ABD içinde değil, Avrupa’da da İran’a yönelik politikalara karşı eleştirilerin arttığını vurguladı.

“Avrupalı ve ABD’li yetkililer de dahil olmak üzere giderek artan sayıda ses, İran’a karşı savaşın haksız olduğunu haykırıyor” diyen Arakçi, uluslararası toplumun daha fazla kesiminin bu tutumu benimsemesi gerektiğini ifade etti.

“Küresel yankı yeni başladı”

İranlı Bakan, söz konusu gelişmelerin daha geniş bir etki yaratacağını savundu. Açıklamasında, “Küresel yankı dalgası daha yeni başladı ve servet, inanç ya da ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyecek. Düşmanımız tek” ifadelerine yer verdi.

Bu sözler, İran’ın uluslararası arenada destek arayışını sürdürdüğüne işaret etti.

Joe Kent’in istifası tartışma yarattı

ABD’de Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak görev yapan Joe Kent, İran’a yönelik savaş politikalarına tepki göstererek görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Kent, istifa açıklamasında, devam eden savaşın ABD çıkarlarına hizmet etmediğini ve vicdani olarak bu süreci destekleyemeyeceğini dile getirmişti.

“Bu savaş baskıyla başlatıldı” iddiası

Joe Kent, istifa mektubunda savaşın arka planına ilişkin çarpıcı iddialarda bulunarak, ABD’nin İsrail ve ülkedeki güçlü lobilerin baskısıyla bu sürece girdiğini savunmuştu.

Ayrıca İran’ın ABD için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını öne süren Kent, savaşın gerekliliğini sorgulamıştı.

Kişisel trajediye de dikkat çekti

Kent’in açıklamalarında kişisel geçmişine dair vurgular da yer aldı. Eşi Shannon Mary Kent’i Suriye’deki bir saldırıda kaybettiğini hatırlatan Kent, bu kaybın ardından savaşlara bakışının daha da netleştiğini ifade etti.

11 kez savaşa katıldığını belirten Kent, “Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için gelecek nesilleri ölüme göndermeyi destekleyemem” sözleriyle tepkisini dile getirdi.