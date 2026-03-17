Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Medya kulislerinden sızan son iddialara göre, yarışmacılara yardımcı olmak üzere adaya gidecek isim belli oldu. İddialara göre ünlü fenomen Orkun Işıtmak Dominik'te Survivor'da yer alacak.

YARIŞMACI DEĞİL YARDIMCI KONSEPTİ

İddialara göre Işıtmak, Survivor'a yardımcı olarak katılacak. Ünlü isim adadaki zorlu yaşam mücadelelerini, parkur arkası görüntüleri ve yarışmacıların bilinmeyen yönlerini kendine has vlog formatıyla izleyicilere aktaracağı iddia ediliyor.

EXATLON DENEYİMİ BEKLENTİLERİ ARTIRDI

Acun Ilıcalı'nın formatla ilgili yaptığı açıklamalar Orkun Işıtmak'ın yarışmaya yardımcı olarak katılacağı şeklindeki iddiaları güçlendiriyor. Işıtmak daha önce Exatlon Challenge Türkiye projesinde sunuculuk yapmıştı. Ünlü ismin Survivor adasına farklı bir soluk getireceği düşünülüyor.