Orta Doğu’da gerilim giderek tırmanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. DMO Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi tesislerine yönelik saldırılarına sert sözlerle karşılık verdi.

“Göze göz olmayacak” mesajı

Mecid Musevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, önceki saldırılara atıfta bulunarak bu kez verilecek karşılığın farklı olacağını vurguladı.

Musevi, “Bizi daha önce bir kez sınadınız. Dünya, altyapıya saldıran tarafın siz olduğunu gördü. Bu kez denklem göze göz, dişe diş olmayacak. Bekleyin” ifadelerini kullandı.

Şirket çalışanlarına dikkat çeken uyarı

İranlı komutanın açıklamasında, ABD ile bağlantılı ve İsrail ile ilişkili şirketlere yönelik de açık bir uyarı yer aldı.

Musevi, bu şirketlerde çalışanların can güvenliği riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, çalışanlara iş yerlerini derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

Saldırılar sonrası tansiyon yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’daki sanayi ve stratejik tesisleri hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki tansiyon daha da arttı.

Uzmanlar, karşılıklı açıklamaların sertleşmesinin, olası yeni askeri adımların habercisi olabileceğini değerlendiriyor.