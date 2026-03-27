İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, ifade vermek üzere Türkiye’ye döndü. Soruşturmada yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yurda girişte gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ülkeye dönüş yapan Erçel, havalimanında gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından oyuncu, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Adli Tıp’a sevk edildi

Savcılıkta ifadesi alınan Erçel, soruşturma kapsamında uyuşturucu testi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Burada oyuncudan saç ve kan örnekleri alındığı öğrenildi.

Test sonrası serbest bırakıldı

Yapılan işlemlerin ardından Hande Erçel’in serbest bırakıldığı bildirildi. Soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilirken, sürecin adli makamlar tarafından titizlikle sürdürüldüğü ifade ediliyor.