Son Mühür- İran’ın savunma sanayisinde önemli görevler üstlenen Murad Ali Fouladvand, evine düzenlenen hedefli saldırıda yaşamını yitirdi.

Nokta atışı saldırı

İran Şehitler Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı, 28 Mart Cumartesi sabah saatlerinde Lorestan eyaletine bağlı Borujerd kentinde gerçekleşti.

Fouladvand’ın yaşadığı konutun doğrudan hedef alındığı saldırının, yüksek düzeyde planlama ve profesyonel hazırlık içerdiği değerlendiriliyor. İlk bulgular, saldırının rastlantısal olmadığını ve belirli bir hedefe yönelik gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Savunma ve nükleer projelerde kilit rol

Murad Ali Fouladvand, İran Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Araştırma ve İnovasyon Organizasyonu’nda (SPND) Araştırma Müdürü olarak görev yapıyordu.

Fouladvand’ın özellikle savunma teknolojileri ve nükleer altyapı projelerinde aktif rol üstlendiği, bu nedenle ülkenin stratejik isimlerinden biri olarak öne çıktığı biliniyor.

ABD yaptırım listesinde yer alıyordu

Fouladvand, yürüttüğü çalışmalar nedeniyle uluslararası alanda da dikkat çeken bir isimdi. 2025 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan Fouladvand’ın, özellikle askeri ve teknolojik projelerdeki faaliyetleri nedeniyle hedef haline geldiği değerlendiriliyor.

Daha önce de hedef olmuştu

Fouladvand, daha önce de benzer bir saldırının hedefi olmuştu. “12 Günlük Savaş” olarak anılan süreçte gerçekleşen saldırıda kendisi ve çocukları kurtulmayı başarırken, eşi hayatını kaybetmişti. Son saldırıyla birlikte aynı ailenin ikinci kez hedef alınması dikkat çekti.