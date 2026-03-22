Son Mühür - ABD, İsrail ve İran arasında süren savaşın 23’üncü günü, yoğun çatışmalarla başladı. İran, İsrail’de dört kenti füze ve kamikaze İHA saldırılarıyla vururken, Başbakan Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 73’üncü dalgasının gerçekleştirildiği duyuruldu. Bildiride, İsrail’in kuzey ve güney bölgeleriyle birlikte ABD’nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat bölgelerindeki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, Siyonist ordunun savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Ayrıca bölgede bulunan ABD'ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üsleri de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ve kamikaze İHA'larla hedef alındı"

Açıklamada, saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verildi. Buna göre ilk saatlerde 200’ün üzerinde ölü ve yaralının bulunduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, İsrailli güvenlik yetkililerinin yıkım ve can kayıplarına ilişkin bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırdığı öne sürüldü. Savaşın seyrinin hızla değiştiği vurgulanırken, İsrail ordusunun kontrol ve savunma kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığı vurgulandı.

Netanyahu'dan olay itiraf

İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" ifadelerini kullanırken, bölgeye tüm yardım imkanlarının seferber edilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Öte yandan Netanyahu, İran ve Lübnan’a yönelik yoğun saldırılar gerçekleştiren İsrail’in operasyonlarının süreceğini de vurguladı.

Okullar tatil edilecek

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle alınan ve son günlerde kısmen gevşetilen önlemlerin ardından bölgede yeniden sıkı tedbirler uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda okullarda eğitime tekrar ara verileceği bildirildi.