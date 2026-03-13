ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ın batısında meydana gelen uçak kazasına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının uçuş sırasında düştüğü ve uçakta bulunan 6 personelin hayatını kaybettiğinin doğrulandığı belirtildi.

Yetkililer, kazanın “Destansı Öfke” (Epic Fury) adı verilen operasyon kapsamında gerçekleştirilen bir uçuş sırasında meydana geldiğini ifade etti.

Mürettebatın tamamı yaşamını yitirdi

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan tüm mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi. ABD ordusu, kazada hayatını kaybeden askerlere ilişkin kimlik bilgilerinin, ailelerine resmi bildirim yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Açıklamada, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı da vurgulandı.

“Düşman ateşi veya dost ateşi değil”

Yetkililer, ilk incelemelere göre uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi sonucu düşmediğini belirtti. Olayın teknik ya da operasyonel bir sebepten kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulurken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

CENTCOM, kazaya ilişkin tüm ayrıntıların inceleme tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

İran basınından farklı iddia

Öte yandan İran basınında yer alan bazı haberlerde, söz konusu ABD yakıt ikmal uçağının İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınarak düşürüldüğü ileri sürülmüştü.

Ancak CENTCOM’un ilk açıklamasında, olayın dost hava sahasında gerçekleştiği ve iki uçağın karıştığı bir olayın yaşandığı belirtilmişti. Açıklamada, bir uçağın düştüğü, diğer uçağın ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edilmişti.