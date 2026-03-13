İran’ın başkenti Tahran’da Uluslararası Kudüs Günü kapsamında geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Başkentte düzenlenen etkinlikte binlerce kişi Filistin’e destek vermek amacıyla sokaklara çıktı.

Yürüyüşe İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı. Etkinliğin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, İran halkının dayanışma ve direncine vurgu yaptı.

“İran halkıyla yürümekten gurur duydum”

Arakçi yaptığı paylaşımda, Kudüs Günü yürüyüşüne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran halkının saldırılar karşısında kararlılıkla durduğunu ifade etti.

Arakçi açıklamasında, “Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla güçlü ve dirayetli İran halkına eşlik etmekten gurur ve onur duydum. İranlılar korkak saldırılar karşısında her zaman dimdik duracak ve asla boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Tahran bombalanırken göstericilerin tepkisi saldırganlara kabus oldu”

İranlı bakan, paylaşımında yürüyüş sırasında başkentte yaşanan saldırıya da değindi. Arakçi, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıya ait görüntülerin yer aldığı bir videoyu da paylaştı.

Arakçi mesajında, “Bugün Tahran bombalanırken göstericilerin verdiği tepki, saldırganlar için bir kabus oldu” ifadelerine yer verdi.

Yürüyüşe üst düzey isimler de katıldı

Tahran’daki yürüyüşe İran yönetiminden çok sayıda üst düzey isim de katıldı. Etkinlikte İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan da yer aldı.

Ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi’nin de yürüyüşe katıldığı bildirildi. Yürüyüşte çok sayıda milletvekili, askeri yetkili ve sivil vatandaş da yer aldı.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Öte yandan yürüyüş sırasında gerçekleştiği belirtilen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, düşen bir şarapnel parçasının yürüyüşe katılan bir kişiye isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.