Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fuad Hüseyin ile Muhammed İshak Dar, ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hüseyin, Pakistan’ın ateşkesi hedefleyen diplomatik girişimlerine katkısını takdir ederek, İslamabad yönetiminin bu süreçte oynadığı yapıcı rolü övdü. Görüşmede önümüzdeki müzakereleri olumsuz etkileyebilecek unsurların önlenmesi için koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulanırken, bu çabaların çatışmanın azaltılmasına ve bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

“ABD-İran hattında ateşkes: Diplomasi sürerken Lübnan gerilimi devam ediyor”

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleriyle bölgesel çatışmaya dönüşen süreçte ateşkes adımı atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla İran ile 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu.

Trump, İran tarafından sunulan 10 maddelik teklifin müzakereler açısından uygulanabilir bir zemin oluşturduğunu ifade ederken, taraflar arasında diplomatik sürecin hız kazanması bekleniyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise yaptığı açıklamada, savaşta belirlenen hedeflere ulaşıldığını savunarak nihai müzakerelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da en fazla 15 gün içinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

“Barış arayışı sürüyor, sahada tansiyon yüksek”

Süreçte Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın arabuluculuk ve diplomatik temaslarla taraflar arasındaki iletişimin sürdürülmesine yönelik yoğun çaba gösterdiği aktarılırken, bölgesel ve uluslararası aktörlerin de süreci yakından takip ettiği belirtiliyor.

İsrail yönetimi, geçici ateşkese destek verdiğini açıklamasına rağmen anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını savunarak bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürdü. Bu durum, bölgede gerilimin tamamen sona ermediğine işaret ederken, ateşkesin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.