Açıklamada, görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen İran ile iki haftalık ateşkesin yanı sıra, İran’ın BAE ve diğer ülkelere yönelik füze saldırılarının ardından yaşanan bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Abdullah bin Zayid Al Nahyan, temaslarında İran’ın bölgedeki tüm düşmanca eylemlerini derhal durdurması gerektiğini vurgulayarak, Hürmüz Boğazı’nın koşulsuz şekilde yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Nahyan ayrıca deniz güvenliği, uluslararası ticaret, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmelerde, uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin önemine işaret edilerek, kalıcı barışın sağlanmasının bölge halkları için kritik olduğu ve bunun güvenlik ile istikrarı güçlendireceği vurgulandı.

“Ateşkes kararı ve müzakere süreci”

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleriyle bölgesel çatışmaya dönüşen süreçte ateşkes adımı atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla İran ile 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. Trump, İran’dan gelen 10 maddelik teklifin müzakereler için uygun bir zemin oluşturduğunu ifade etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise nihai görüşmelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

“Diplomasi trafiği ve Lübnan tartışması”

Süreçte Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın taraflar arasında mesaj trafiğinin sürdürülmesi için yoğun diplomatik çaba yürüttüğü belirtildi. Ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürdü.