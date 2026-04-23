Marketlerden alınan paketli tavuk ürünleriyle ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Gıda güvenliği alanında yapılan uyarılara göre, ambalajın alt kısmında biriken pembe ya da kırmızımsı sıvı, yalnızca doğal bir durum olmayabilir.

Ambalajın dibindeki sıvı ne anlama geliyor

Uzmanların aktardığına göre bu sıvı, çoğu zaman tavuğun protein yapısından sızan doğal sudan oluşuyor. Ancak bu durum tek başına masum kabul edilmiyor. Çünkü bu sıvının miktarı ve yapısı, ürünün saklama süreci hakkında önemli sinyaller veriyor.

Özellikle dikkat çeken nokta, ürünün ideal saklama sıcaklığı olan 4 derecenin üzerine çıkıp çıkmadığı. Eğer soğuk zincirde bir aksama yaşandıysa, bu sıvının artışı kaçınılmaz hale gelebiliyor. Bu da tüketici açısından potansiyel bir risk oluşturuyor.

Bakteriyel risk göz ardı edilmemeli

Uzmanlar, söz konusu sıvının yüksek protein içeriğine sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum, bakteriyel gelişim için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Yani ambalajın altındaki sıvı sadece görüntü değil, aynı zamanda biyolojik bir uyarı niteliği taşıyor.

Öte yandan sıvının rengi ve berraklığı da önemli. Açık pembe ve berrak bir görünüm, sürecin erken aşamalarına işaret ederken; bulanık bir yapı, mikrobiyal aktivitenin arttığını gösterebiliyor.

Dondur çöz etkisi nasıl anlaşılır

Paket içinde hem sıvı hem de buz kristalleri bulunması, ürünün daha önce çözülüp tekrar dondurulduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, gıda güvenliği açısından en riskli senaryolardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bu tür ürünlerin raflarda yer alması, taşımadan depolamaya kadar geçen sürede hatalar olabileceğini düşündürüyor. Kısacası ürünün geçmişi ambalajın içinde saklı kalmıyor.

Alışverişte dikkat edilmesi gereken işaretler

Tüketicilerin alışveriş sırasında ambalajın fiziksel durumuna dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor. Özellikle emici pedin aşırı şişmiş olması, uzun süreli saklama sorununa işaret edebiliyor. Aynı şekilde ambalajda oluşan şişkinlikler de içeride gaz oluşumu olduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise sızıntı. Ambalajdan dışarıya sıvı çıkışı olması, ürünün tercih edilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.