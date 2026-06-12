Uçak yolculuğunda koltuk seçimi, konforu doğrudan etkileyen detayların başında geliyor. Sık seyahat eden yolcuların ortak görüşüne göre, uçakların orta bölümünde bulunan 19E koltuğu birçok açıdan dezavantaj taşıyor.

Pencere ve koridor avantajı yok

19E koltuğu, orta sırada yer aldığı için yolculara ne pencere manzarası sunuyor ne de koridorun sağladığı hareket özgürlüğünü veriyor. Bu koltukta oturan kişiler, iki yolcu arasında kaldığı için uzun uçuşlarda daha fazla rahatsızlık yaşıyor.

Uyumak isteyenler sık sık bölünüyor, yerinden kalkmak isteyenler ise yanındaki yolcuların hareket etmesini bekliyor.

Yolculuğun en zor noktalarından biri

Pencere kenarında oturanlar dışarıyı izleyebiliyor, koridor tarafındakiler ise istedikleri an ayağa kalkabiliyor. Orta koltukta bulunan yolcular ise bu iki avantajdan da yararlanamıyor.

Bu nedenle birçok yolcu bilet alırken orta koltuklardan özellikle kaçınıyor.

Uçaktan çıkış süresi uzuyor

19E koltuğunun tek sorunu konfor eksikliği değil. Uçağın orta bölümünde bulunması nedeniyle iniş sonrasında da dezavantaj oluşturuyor.

Özellikle ön ve arka kapıların aynı anda kullanıldığı uçuşlarda, orta sıralardaki yolcular çıkış noktalarına daha uzak kaldığı için uçaktan daha geç ayrılıyor.

Aktarmalı uçuşlarda zaman kaybettiriyor

Kısa aktarma süresi bulunan yolcular için birkaç dakikalık gecikme bile büyük önem taşıyor. Orta bölümde oturan yolcuların geç çıkması, sonraki uçuş kapısına ulaşma süresini uzatıyor.

Bu nedenle deneyimli yolcular, mümkün olduğunda orta sıralardaki koltuklar yerine pencere veya koridor tarafını tercih ediyor. Özellikle 19E koltuğu ise konfor ve zaman açısından en az tercih edilen seçenekler arasında gösteriliyor.