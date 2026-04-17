Ekranların sevilen yüzü Burcu Biricik'in uzun bir aradan sonra hangi projeyle izleyici karşısına çıkacağı hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Beklenen müjde, dünkü okuma provasıyla birlikte resmen duyuruldu ve MGX Film'in iddialı yapımı "İnsanlar" görücüye çıktı. Hem usta yönetmeni hem de yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosuyla şimdiden dizi dünyasının en çok konuşulan işlerinden biri olan proje, farklı sınıfları buluşturan gizemli bir cinayet hikayesiyle geliyor. Peki, herkesin konuştuğu "İnsanlar dizisi nerede çekilecek" ve kadroda hangi sürpriz isimler var?

İNSANLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR, NE ANLATIYOR?

Dizinin hikayesi, farklı sosyal sınıflardan gelen insanları tek bir noktada, inşaat halindeki lüks bir sitede bir araya getiriyor. İşlenen esrarengiz bir cinayetin ve bu cinayetin ardından yaşanan olaylar zincirinin anlatıldığı İnsanlar dizisi, izleyiciyi sarsıcı ve gerilim dolu bir atmosfere sürüklüyor. Çarpıcı anlatım diliyle öne çıkan projenin tasarımını Hakan Bonomo üstlenirken, gizem dolu senaryosunu ise Milay Ezengin kaleme alıyor.

İNSANLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? KADRODA KİMLER VAR?

İzleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizinin başrollerini Burcu Biricik, Alican Yücesoy, Özgür Can Çevik ve Serra Arıtürk paylaşıyor. Derinlikli hikayenin kilit karakterlerinde ise Musab Ekici, Ümit Beste Kargın, Cansu Diktaş ve usta oyuncu İpek Bilgin boy gösteriyor. Ayrıca merakla beklenen yapımda, Burcu Biricik ve Alican Yücesoy izleyici karşısına evli bir çift olarak çıkıyor.

İNSANLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR VE NE ZAMAN SETE ÇIKACAK?

Usta yönetmen Emin Alper'in dümene geçtiği bu iddialı projenin çekim mekanları da netleşti. Çarpıcı hikayenin arka planı için Kıbrıs seçildi ve dizinin tamamı Kıbrıs'ta çekilecek. Okuma provalarıyla ilk adımı atan ekibin, hazırlıklarını tamamlayarak mayıs ayının sonunda sete çıkması planlanıyor.

İNSANLAR DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Televizyon ve dizi tutkunlarının en çok araştırdığı bir diğer detay ise yapımın nerede izleyiciyle buluşacağı oldu. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden büyük beklenti yaratan İnsanlar dizisinin, dünyaca ünlü dijital yayın platformu HBO Max'te yayınlanması gündemde.