İstanbul gece hayatının ışıltılı perdesinin ardındaki karanlık güç savaşlarını beyaz perdeye taşıyan Sultana filmi, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Erkek egemen bir dünyada hayatta kalmaya ve gücü elinde tutmaya çalışan kadınların acımasız rekabetini çarpıcı bir dille anlatan yapım, şimdiden festivalin en çok konuşulan işlerinden biri oldu. Peki, güçlü hikayesi ve Tuba Büyüküstün'den Nur Sürer'e uzanan dev kadrosuyla dikkat çeken "Sultana filmi ne anlatıyor" ve "Sultana filminin yönetmeni kim?"

SULTANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un gözde bir gece kulübünde geçen Sultana, parıltılı hayatların ardındaki sert gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. İkonik masallardan ilham alan karanlık bir atmosfere sahip olan film, erkeklerin egemen olduğu bir düzende kadınların var olma ve iktidar mücadelesini anlatıyor. Gücün sadece kimin elinde olduğunu değil, aynı zamanda nasıl ve ne bedellerle el değiştirdiğini de sorgulayan yapım; görünür olanla perde arkasındaki gerilimi ustaca işliyor. Film, rekabetin yarattığı kırılganlıkları sade ama bir o kadar da etkili bir sinema diliyle seyirciye aktarıyor.

SULTANA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? KADRODA HANGİ İSİMLER VAR?

Şampiyonlar ligini andıran oyuncu kadrosuyla beklentiyi zirveye taşıyan filmin başrollerini; Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen paylaşıyor. Hikayenin erkeklerle kurulan o ince ve kırılgan dengelerinde ise Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş ve Çağlar Çorumlu gibi başarılı isimler boy gösteriyor. Ayrıca ödüllü oyuncu Melike Güner hikayede kilit bir rol üstlenirken, usta isim Nur Sürer de oldukça etkileyici bir karaktere konuk oyuncu olarak hayat veriyor.

SULTANA FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Kadınların iktidar yarışını stilize bir dünyayla beyaz perdeye yansıtan filmin hikayesi ve senaryosu Erdi Işık'ın imzasını taşıyor. Bu iddialı ve merak uyandıran projenin yönetmen koltuğunda ise yetenekli isim Ali Kemal Güven oturuyor.

SULTANA FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE GÖSTERİLECEK?

İzleyicileri kadınlar arasındaki güç savaşlarının tam merkezine davet eden Sultana, ilk gösterimini 45. İstanbul Film Festivali'nde yapıyor. Merakla beklenen film, festivalin dikkat çeken "Yeni Bakışlar" adlı bölümünde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.