Son Mühür- İngiltere Başbakanı Keir Starmer çarpıcı açıklamalar yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Starmer istifasını Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde ilan etti. Yaptığı açıklamada hayatının en gurur verici anının başbakanlığa seçildiği gün olduğunu vurguladı.

"Zor bir yolculuktan geçtik"

Yaptığı bu uzun yolcuğun kolay olmadığını dile getiren Başbakan Starmer açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Bu yolculuk kolay değildi. 6 yıl önce siyasi, finansal ve ahlaki olarak çökmüş bir İşçi Partisi devraldım. Bana defalarca partimin bittiği, tarihe karıştığı, seçimlerde tek başına iktidarı olmak bir yana, çoğunluğu dahi elde edemeyeceğimiz söylendi. Partideki antisemitizmi bitirdik, ekonomi, savunma ve ulusal güvenlikte güveni inşa ettik. “

"Parlamento grubunun cevabını duydum"

“Şu an soru, İşçi Partisini iktidara taşıyacak ve milyonlarca insanın yaşamını iyileştirme yolunda hayati önem taşıyan çalışmalara başlayacak en uygun kişinin kim olduğu değil. Bu sorular zaten yanıtlandı. Partimin sorduğu soru, benim bir sonraki genel seçimlere partiyi götürmek için en uygun kişi olup olmadığıdır. Parlamento grubumuzun bu soruya verdiği cevabı duydum ve bunu memnuniyetle kabul ediyorum. Aldığım her karar, çok sevdiğim ülkemi öncelemektedir. Bu nedenle İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum. Kararımı bu sabah Majesteleri Kral'a da bildirdim."

Starmer, partisinin Ulusal Yürütme Komitesinden adaylıkların 9 Temmuz'dan başlayarak Parlamentonun yaz tatili bitene kadar alınacağı bir takvim belirlemesini isteyeceğini aktardı. Starmer, ⁠"Parlamento Eylül'de tekrar toplanmadan önce bir liderin göreve gelmesi sağlanacak. Yarış tamamlanana kadar başbakanlığa devam edecek ve iktidarın düzenli şekilde devredilmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Veda ederken gözyaşlarını tutamadı

Konuşmasının sonunda yeni seçilecek kişiye destek vereceği vurgusunu yapan Starmer, eşi ve ailesine teşekkür ederken göz yaşlarını tutamadı.