Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan son dakika bilgilerine göre, Karadeniz’de açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle halk kısa süreli panik ve endişeyle hareket etti.

Depremin detayları şu şekilde:

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Karadeniz

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İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin acı günü: Kılıçdaroğlu ve İnce cenazede saf tuttu!
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Tarih: 22 Haziran 2026

Saat: 14:07:31 (TSİ)

Koordinatlar: 44.14111 Kuzey Enlemi / 33.31917 Doğu Boylamı

Derinlik: 9.56 km

Kaynak: Haber Merkezi