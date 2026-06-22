Son Mühür- Siber suç örgütlerinin banka hesaplarındaki milyarlık hareketlilik, emniyetin radarına takıldı. Adalet Bakanı ise yaptığı paylaşım ile gerçekleşen operasyonunun detaylarını duyurdu ve Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekesine darbe indirildiğini açıkladı. Tam 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Halkın birikimlerine göz dikenlerin hesap hareketleri ise dudak uçuklattı.

10 milyar liralık ağ deşifre oldu

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği soruşturma, siber dünyanın karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin izini adım adım sürdü. Yapılan teknik incelemeler, zanlıların yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettiğini ve sahte internet ilanlarıyla binlerce vatandaşı ağlarına düşürdüğünü kanıtladı.

MASAK'ın da destek verdiği finansal analizlerde şok edici bir veri ortaya çıktı. Şüphelilerin, tam 1 milyon 442 bin 176 işlem gerçekleştirerek toplamda 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL’lik devasa bir para trafiğini yönettikleri saptandı. Çark tamamen deşifre edildi.

Şafak vakti 7 ilde eş zamanlı baskın

Aylarca süren takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah erken saatlerde Mardin merkezli olmak üzere belirlenen 7 ilde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat ve siber polislerin katıldığı operasyonlarda çok sayıda zanlı yakalandı.

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Gürlek "Vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Bakanlıklardan "Ortak eşgüdüm" vurgusu

Soruşturmada emeği geçen savcılara, emniyet güçlerine ve MASAK personeline teşekkür eden Bakan Gürlek, mücadelenin perde arkasına da değindi. Suç gelirlerinin takibi ve şüphelilerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tam bir eşgüdüm içinde çalıştığını belirtti.