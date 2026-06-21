Son Mühür- Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve atama beklerken mülakatı geçemeyen öğretmenler, seslerini duyurmak için Ankara'da başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

Bugün Ankara İl Temsilciliği önünde toplanan öğretmenlere yönelik yapılan baskı ve polis ablukası gerginliği daha da tırmandırdı.

Bir haftada dört müdahale

Öğretmenler, "Komisyon toplansın, öğretmenler yaşasın" sloganlarıyla temsilcilik binasından Madenci Anıtı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştirmek istedi.

Ancak emniyet güçleri, alanı barikatlarla çevirerek grubun ilerleyişine müsaade etmedi. Yaşanan bu olayla birlikte, yalnızca son 6 gün içerisinde öğretmenlere karşı toplamda 4'üncü kez polis müdahalesi gerçekleşmiş oldu.

Alandaki öğretmenler, kuşatmaya karşı "Bu abluka dağıtılacak, direnen öğretmen kazanacak" diyerek tepkilerini gösterdiler.

"Çok şey istemediğimizi biliyoruz, onlar da biliyorlar"

Temsilcilik önünde bir araya toplanan öğretmenler, yaşadıkları mağduriyeti ve kararlılıklarını hakkında, "Biz buraya keyfimizden gelmedik. Günlerdir görmediğimiz muamele kalmadı.

Biz 3 gündür burada, sendikamızın önünde, bize hiçbir alan kalmadığı, 'Ankara size kapatıldı' dedikleri için bekliyoruz.

Biz isteriz ki rahatça işimize gidebilelim, kiramı ve faturamı nasıl ödeyeceğiz derdimiz olmasın. Çok şey istemediğimizi biliyoruz, onlar da biliyorlar.

Bütün sermayedarların ortak menfaati nedeniyle buradayız. Onlar daha fazla kar etsin, batmasınlar diye buradayız. Ama biz battık.

Biz geçinemiyoruz, yoksuluz, işsiziz. Ama kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz dediğimiz için Ankara'nın her yeri bize yasaklandı.

Bize güvenmediklerini söylüyorlar, biz güveniyor muyuz? Bize kaç defa sözler verildi, 'taban maaş yönetmeliğe yazılacak' denildi, 'sizinle toplantı alınacak' denildi. Biz buraya hakkımızı almadan geri dönmemek üzere geldik." ifadelerini kullandı.