Son Mühür- Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri hayrete düşüren görüntüler üzerine harekete geçildi. Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan, gittiği bir alışveriş merkezinde yetkisi olmadığı halde "denetim" yapmaya çalıştı. Bu anların görüntülerinin hızla yayılmasının ardından olay yargıya taşındı.

"Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi"

Olayın sosyal medyada gündem olmasıyla beraber savcılık makamı, Ferhat Aydoğan hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturmanın kapsamını derinleştirerek şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarılmasını talep etti. Ayrıca, ilgili yerlerde arama yapılması ve suç unsuru olabilecek materyallere el konulması için de gerekli adımların atılması istendi.

Suç kaydı kabarık çıktı

Yapılan incelemelerde, Ferhat Aydoğan'ın isminin daha önceden de adli kayıtlara geçtiği tespit edildi. Sosyal medyadaki görüntülerle tepki çeken şahsın, geçmiş dönemde "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sicil kaydı olduğu belirlendi.

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