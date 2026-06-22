İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen büyük rüşvet operasyonunda yeni aşamaya geçildi. Hafta sonu şafak baskınıyla gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve beraberindeki şüphelilerin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 39 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın merkezinde ise sit alanlarındaki kaçak yapılaşma ağı var.

Sit alanınına tarihi katliam iddiası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği dosyaya göre, operasyonun arkasında aylarca süren bir teknik ve mali takip yatıyor. Mali Şube ekiplerinin topladığı deliller, sit alanı statüsündeki Adalar’da tarih katliamına nasıl göz yumulduğunu ortaya koydu. Tarihi binalardaki büyük inşaat projelerine rüşvet karşılığı "basit onarım" kılıfı uydurulduğu iddia ediliyor. Kanunlar, nakit para karşılığında baypas edildi.

Önce astronomik ceza kesiliyor sonra da indirim pazarlığı yapılıyordu

Belediye görevlileri kaçak yapılara önce sisteme dahil etmek amacıyla çok yüksek para cezaları kesiyordu. Bu cezalar, mülk sahiplerini masaya oturtmak için bir koz olarak kullanılıyordu. Ardından devreye giren aracılarla rüşvet pazarlığı başlıyor, parayı verenlerin cezaları evrak üzerinde yapılan usulsüz tahrifatlarla eritiliyordu. Ruhsat almak isteyenler ise doğrudan belediyeyle bağlantılı mimarlara paslanıyordu. Saptanan suç eylemi sayısı tam 40.

Adliyede hareketli saatler

47 şüpheliden 42'sini gözaltına alan polis, emniyetteki sorgu maratonunu bitirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak’ın da içinde bulunduğu 39 kişi adliye kapısından içeri girdi. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Şüpheliler; 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla savcı karşısına çıkıyor. Adliyedeki sorgular başladı.

