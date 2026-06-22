Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar krizinin artçı sarsıntıları sürüyor. Bir süredir Başkent siyasetinde konuşulan, CHP'li ilçe belediyelerinden istifalar gelebilir haberlerinin gerçek olduğu ortaya çıktı.

Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti.

Koç'un, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'ne istifasıyla ilgili bir bilgilendirmede bulunmadığı, Yargıtay'dan yapılan kontrollerde istifa ettiğinin anlaşıldığı belirtiliyor.



Ankara'nın Haymana dışında, Kalecik, Gölbaşı ve Nallıhan İlçe Belediyelerinde de istifaların gelebileceği konuşuluyor.

Mansur Yavaş'ın pankartlarını kaldırmıştı...



Mansur Yavaş'a yakın bir isim olan ve CHP'deki parti içi tartışmada, ''Mansur Yavaş olmazsa olmazımızdır'' diyerek desteğini belli eden Levent Koç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la bir araya gelmesinin ardından ilçedeki Mansur Yavaş pankartlarını kaldırtmasıyla gündeme gelmişti.



Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Levent Koç'un pankartları kaldırmasının ardından Mansur Yavaş'la Levent Koç arasında tartışma çıktığını iddia ederek, birbirlerine girdiler mesajı vermişti.

31 Mart seçimlerinde seçildiği CHP'den e-devlet üzerinden istifa etmeyi tercih eden

Levent Koç beklendiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye geçti.

Koç, 31 Mart sonrası AK Parti'ye geçen 18'inci CHP'li belediye başkanı oldu.