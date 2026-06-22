Son Mühür- Herkesin özlemle beklediği deniz, kum ve güneş üçlüsü sonunda geldi gelmesine ama bu kez hayallerimizden biraz daha 'sıcak' bir senaryoyla karşı karşıyayız. Avrupa’yı vuran sıcak hava dalgası ortalığı adeta kasıp kavuracak. Sıcaklık öylesine artacak ki konserler, aktiviteler, açık havada alkoller bile yasaklandı.

Kırmızı alarm verilen Fransa’da hava sıcaklığının 40-45 dereceyi bulması bekleniyor. Tarihin en yüksek sıcaklığı diyebileceğimiz bu dereceler birçok yasağı da beraberinde getirdi. Fransa’da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması nedeniyle halka açık yerlerde alkol tüketimi yasaklandı ve bazı açık hava spor etkinlikleri iptal edildi. Ülkede ejderha sıcaklarına önlem olarak 845 okul kapatıldı. Birçok işyeri tatil edildi. Salı ve pazar arası en pik noktaya çıkılacağı tahmin ediliyor.

"Islak Termometre" tehlikesi

Peki, termometrelerin 40 dereceyi göstermesi neden bu kadar büyük yasakları ve paniği beraberinde getiriyor? Cevap ise "Islak Termometre Sıcaklığı" (WBT) kavramında gizli. Islak termometre sıcaklığı, en basit anlatımlıyla havanın sadece buharlaşma yoluyla ulaşabileceği en düşük sıcaklığı ifade ediyor. Bu önemli çünkü, insan vücudunun terleme yoluyla kendini ne kadar iyi soğutabileceğini gösteriyor. Nem yüksek olduğunda ter düzgün bir şekilde buharlaşmaz, bu yüzden vücut serinlemekte zorlanır.

Bu durum Fransa ile sınırlı kalmadı. Almanya yaşanan durum ile ilgili uyarı yayımlarken , İtalya’da da özellikle turistler sıcağın bayıltıcı etkisini yaşamasıyla birlikte uyarılar devreye girmiş durumda. İtalya'da Pazar günü Bologna, Floransa, Milano ve Torino da dahil olmak üzere sekiz şehirde kırmızı alarm ilan etti.

Sıcaklık rekorları peş peşe geliyor

Sıcak hava dalgası İspanya’yı da çok sert vurdu. Ülkenin bazı kesimlerinde 39-40 dereceyi aşması beklenirken kırmızı ve turuncu uyarılar yayımlandı. İspanyol yetkililer, sıcak hava dalgasının en az hafta ortasına kadar süreceğini söyledi. Bu sıcaklıklar Madrid'de, İspanya milli takımının Suudi Arabistan ile oynayacağı Dünya Kupası maçının halka açık gösterimi iptal edilmesine sebep oldu.

Sıradaki durak Türkiye

Avrupa’yı etkisi altına alıp kavuran bu dalgaya karşılık Türkiye’ye ise Balkanlar üzerinden soğuk havanın giriş yapması bekleniyor. Türkiye'de sıcaklıkların 25-26 Haziran'dan sonra alçak basınç sisteminin zayıflamasıyla tekrar yükselmesinin muhtemel olduğunu söyleniyor. Güncel hava durumuna bakıldığında ise iklimin kendini nasıl şaşırdığı ortada. Karadeniz adeta gözünde damla duran minik çocuk gibi. Ha yağdı ha yağacak...