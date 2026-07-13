Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, önümüzdeki Ekim ayında yapılacak olan EBSO Genel Kurulu’nda aday olacağını kamuoyuna açıklayarak, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Karabağlı: EBSO’nun teknoloji girişimlerinin öncülük eden bir kurum olması gerektiğine inanıyoruz

EBSO’nun yalnızca üyelerin sorunlarını çözen değil aynı zamanda yeni fırsatlar oluşturan bir yapı olması gerektiğini savunan ve ‘Yeni Sanaycilik’ konusunda bilgilendirmelerde bulunan Mustafa Karabağlı, “EBSO'nun yalnızca üyelerinin sorunlarını çözen değil; onların rekabet gücünü artıran, yeni fırsatlar oluşturan, yeni üretim yatırımlarının ve teknoloji girişimlerinin gelişmesine öncülük eden bir kurum olması gerektiğine inanıyoruz. Biz bu anlayışı 'Yeni Nesil Sanayicilik' olarak tanımlıyoruz. Yeni Nesil Sanayicilik; üretimi bilgiyle, teknolojiyi tecrübeyle, girişimciliği ortak akılla buluşturan bir vizyondur” dedi.

“EBSO'yu yarının dünyasına hazırlamak için bu sorumluluğu üstlenmeye hazırız”

Son olarak, ortak aklı esas bir EBSO anlayışını hakim kılacaklarının altını çizen Karabağlı, adaylık açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Üyeleriyle sürekli iletişim içinde olan, sorunları yerinde dinleyen, çözümü birlikte üreten ve her kararında ortak aklı esas alan bir EBSO anlayışını hâkim kılacağız. Amacımız makamdan ziyade sanayicimizin güven duyduğu, her koşulda yanında hissettiği güçlü bir temsil anlayışını hayata geçirmek. Bölgemiz sanayisinin köklü mirasını 'Yeni Nesil Sanayicilik' vizyonuyla geleceğe taşımak, üyelerimiz için daha fazla değer üretmek ve EBSO'yu yarının dünyasına hazırlamak için bu sorumluluğu üstlenmeye hazırız”