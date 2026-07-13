Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından parti içindeki tartışmalar devam ediyor. Mahkemenin verdiği karar sonrası parti içinde hareketli günler yaşanırken tartışmalar İzmir’e de yansımıştı. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç mutlak butlan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK’sı tarafından görevden alınırken yerine Çiğli Belediyesi’nin önceki başkanı Utku Gümrükçü ‘il başkanı’ olarak atanmıştı. Hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmesi ise kent siyasetinde büyük depreme yol açmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler bugün saat 16.00’da toplanacak İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Toplantısı’na çevrildi. Alınan siyasi kararların ardından yapılacak ilk meclis toplantısında nasıl bir tutum izleneceği merak ediliyor.

İlk defa ‘bağımsız’ olacak!

Başkan Tugay’ın partiden istifa etmesi, Utku Gümrükçü’nün İzmir İl Başkanlığı görevine atanması ve görevden uzaklaştırılan Çağatay Güç’ün tedbirli olarak disipline gönderilmesi sonrası meclis toplantısı öncesi yapılacak grup toplantısında nasıl bir tablonun oluşacağı merak ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediye meclisi 23 yıl sonra ‘bağımsız’ bir başkan tarafından idare edilecek olması dikkati çekerken meclis üyeleriyle görüşmelerine devam eden Başkan Tugay’ın bu toplantıda yer almayacağı ifade ediliyor. CHP İzmir İl’in yeni başkanı Gümrükçü’nün de olası tartışmalara mahal vermemek adına toplantıya gelmeyeceği belirtiliyor.

Güç, grup toplantısına geldi

Disiplin süreci devam eden ve il başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, grup toplantısında meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya ilçe başkanlarının yanı sıra görevden alınan bazı il yöneticileri de gelebilirken Güç, CHP Grubu'yla toplantıya girdi.