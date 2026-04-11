Temel hijyen ürünlerinde son günlerde yaşanan fiyat hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Tüketici dernekleri özellikle tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve bulaşık makinesi tabletlerinde dalgalanmanın sürebileceğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşın, uygun fiyat bulduğu anda ihtiyaçlarını karşılayıp bir miktar stok yapmasının mantıklı olacağını ifade ediyor.

Fiyatlardaki oynama raflara yansıyor

Yapılan değerlendirmelere göre, kısa vadede bu ürünlerde yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen fiyat oynamaları görülüyor. Bunun arkasında ise kağıt üretiminde yaşanan hammadde temin sıkıntıları ve artan enerji giderleri var. Uzmanlara göre raf fiyatlarının bir süre daha sabit kalması zor. Bir bakıyorsun artıyor, sonra kampanya geliyor düşüyor. Tam bir denge yok.

Stok yapmak ekonomik bir tercih olabilir

Uzmanlar, tuvalet kağıdı gibi ürünlerin uzun süre bozulmadan saklanabildiğine dikkat çekiyor. Bu da onları stok için uygun hale getiriyor. Aile bütçesini korumak isteyenler için “fırsat döneminde al, kenara koy” yaklaşımı öneriliyor. Özellikle gerçek indirimleri takip eden tüketicinin daha avantajlı çıkacağı belirtiliyor.

Ucuz ürünlere karşı dikkatli olunmalı

Öte yandan artan talep, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle internet alışverişlerinde piyasanın çok altında satılan ürünlere karşı dikkatli olunması isteniyor. Uzmanlar, markasız ya da taklit ambalajlı ürünlerin çoğaldığını söylüyor. Güvenilir satıcılardan alışveriş yapılmasının önemli olduğu vurgulanıyor.