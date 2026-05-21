Son Mühür/Selda Meşe- Güzelbahçe Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha hijyenik ve huzurlu bir ortamda bayramı karşılamaları için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Şantiyesi’nde 'el ele tertemiz Güzelbahçe' anlayışıyla sürdürülen çalışmalar yerinde çevre temizliği, atık toplama ve düzenleme faaliyetlerinin bayram öncesine kadar aralıksız devam ederek tamamlanması planlanıyor.



Yaklaşan bayram öncesi yoğun bir mesai yürüttüklerini ifade eden Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa Günay, belediye, esnaf ve vatandaş dayanışmasıyla ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Dayanışma içinde bayrama hazırlık



Bayramda tertemiz bir Güzelbahçe için yoğun bir mesai harcadıklarını dile getiren Günay, “Üç yıldır Fen İşleri Müdürlüğümüzde bekleyen safralarımızla birlikte tüm mahalle ve sokaklarımızdaki atıkları da bayram öncesi tamamen temizlemek için yerel esnafımız, halkımız, ekiplerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla dayanışma içinde topluyoruz. Bayramda tertemiz bir Güzelbahçe için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu süreçte bize destek veren başta halkımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, İzzet Vinç, Efendioğlu firmalarına teşekkür ediyorum” dedi.

