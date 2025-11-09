Son Mühür- Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 6 işçi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 3 çocuğun da bulunduğu öğrenilmişti.

Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama

Olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış nedeni ve sorumluların belirlenmesi için makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı teknik ve adli incelemelerin sürdüğünü bildirdi.