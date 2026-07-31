Kapı ile pervaz arasına sürülen küçük bir tutkal damlası ya da neredeyse görünmeyen ince bir iplik, evin düzenli kullanılıp kullanılmadığını anlamak için kullanılan yöntemlerden biri olarak gösteriliyor. Kapı açıldığında bu bağlantı kopuyor veya yer değiştiriyor. İşaretin 24 ila 48 saat boyunca aynı şekilde kalması ise evde kimsenin bulunmadığı izlenimini oluşturabiliyor.

Fransa merkezli sigorta kuruluşu MAIF ile Belçika Federal Polisi de bu tekniği boş konutların tespit edilmesinde kullanılan yöntemler arasında sıralıyor. Buna karşın güvenlik birimleri, yalnızca tek bir işarete bakılarak kesin sonuca varılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü zamanla oluşan boya kalıntıları, toz birikintileri, örümcek ağları veya yıpranmış kapı contaları da benzer görüntüler oluşturabiliyor.

Evden Ayrılmadan Önce Kapıda Hangi Noktalar Kontrol Edilmeli

Seyahate çıkmadan önce ve dönüşte kapının belirli bölgelerini birkaç saniye içinde gözden geçirmek olası şüpheli izlerin erken fark edilmesini sağlayabiliyor. Özellikle kapı kolunun bulunduğu bölüm, kasanın üst kısmı ile kapı ve pervazın birleştiği alt noktalar dikkatle incelenmesi gereken alanlar arasında yer alıyor.

Bunun yanında kapı pervazına sıkıştırılmış küçük kağıt parçaları, yerinden oynatılmış paspaslar, kapı önüne bırakılmış nesneler veya uzun süre alınmamış el ilanları da dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor. Bu tür bulgular tek başına yeterli kabul edilmese de diğer belirtilerle birlikte değerlendirildiğinde şüpheli hareketlerin anlaşılmasına yardımcı olabiliyor.

Tek Bir İz Yeterli Değil, Diğer Belirtiler de İncelenmeli

Kapıda görülen küçük bir izin mutlaka hırsızlık hazırlığı anlamına geldiğini söylemek doğru değil. Güvenlik kaynakları, değerlendirme yapılırken çevredeki diğer ayrıntıların da dikkate alınmasını öneriyor. Günlerdir biriken postalar, sürekli kapalı kalan panjurlar, uzun süre hareket görmeyen giriş alanı ve kapı çevresindeki farklı izler birlikte incelendiğinde daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabiliyor.

Ev sahiplerinin uzun süreli seyahatlerde güvendikleri bir yakınının posta kutusunu kontrol etmesini sağlaması, evin zaman zaman ziyaret edilmesi ve kapı çevresindeki olağan dışı değişikliklerin takip edilmesi de alınabilecek basit önlemler arasında gösteriliyor.