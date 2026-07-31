Üzüm zamanı geldi. Üzüm seçerken en güvenilir ipuçlarından biri salkımın sapını dikkatle incelemek. Taze üzümlerde sapın yeşil, canlı ve esnek yapısını koruması bekleniyor. Sapın kolay kırılması, sertleşmesi veya kahverengiye dönmesi ise ürünün uzun süre depoda ya da tezgahta kaldığını gösterebiliyor.

Bunun yanında tanelerin salkımdan kolay ayrılmaması da kalite açısından önemli kabul ediliyor. Sıkı şekilde bağlı, dolgun ve diri taneler tazeliğin göstergeleri arasında yer alırken, gevşemiş veya dökülmeye başlayan taneler üzümün bekleme süresinin uzadığını düşündürebiliyor. Alışveriş sırasında yalnızca birkaç saniyelik kontrol, daha kaliteli bir ürün seçilmesine katkı sağlayabiliyor.

Üzümün üzerinde görülen ince, mat beyaz tabaka birçok kişi tarafından kir veya ilaç kalıntısı sanılabiliyor. Oysa bu tabaka, meyvenin doğal koruyucu katmanı olarak biliniyor ve üzümü dış etkenlere karşı koruyor.

Bu doğal görünümün korunmuş olması, üzümün gereğinden fazla elle temas etmediğini de gösterebiliyor. Tamamen silinmiş veya parlak hale gelmiş taneler ise sık temas nedeniyle doğal koruyucu katmanını kaybetmiş olabiliyor. Bu nedenle alışveriş sırasında beyaz tabakanın bulunması olumsuz değil, aksine olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Üzüm Seçerken Sadece Renge Güvenmeyin

Yeşil, kırmızı ve siyah üzüm çeşitleri farklı renk tonlarında olgunlaşıyor. Bu nedenle yalnızca rengi baz alarak tazelik değerlendirmesi yapmak yanıltıcı olabiliyor.

Sağlıklı bir seçim için şu noktalara birlikte dikkat edilmesi öneriliyor:

Sapın yeşil ve esnek olması.

Tanelerin dolgun ve sert görünmesi.

Tanelerin salkıma sıkıca bağlı kalması.

İnce beyaz doğal tabakanın korunmuş olması.

Ezilmiş, çatlamış veya küflenmiş tanelerin bulunmaması.

Bu özellikleri taşıyan üzümler hem daha uzun süre tazeliğini koruyor hem de lezzetini muhafaza edebiliyor.