Akıllı telefonlar daha önce bağlandıkları kablosuz ağları yeniden bulabilmek için belirli aralıklarla "probe request" adı verilen sinyaller gönderiyor. Bu işlem kullanıcı herhangi bir ağa bağlı olmasa bile arka planda çalışmayı sürdürüyor. Güvenlik araştırmacıları, bu sinyallerin temel ağ analiz araçlarıyla kolayca yakalanabildiğini ve cihazın geçmişte bağlandığı ağlar hakkında bilgi verebildiğini belirtiyor.

Bu yayınlar, özellikle kalabalık alanlarda saldırganların cihazları tanımlamasını kolaylaştırıyor. Konum geçmişi, cihaz kimliği ve bağlantı alışkanlıkları gibi bilgiler bir araya getirildiğinde kullanıcı profili oluşturulabiliyor. Bu nedenle yalnızca internete bağlı olmak değil, Wi-Fi özelliğinin açık kalması da güvenlik açısından ek risk oluşturuyor.

Halka Açık Wi-Fi Ağlarında Veri Toplama Kullanıcı Onayından Önce Başlıyor

Hakemli araştırmalarda incelenen 67 halka açık Wi-Fi erişim noktasında, kullanıcı kullanım şartlarını kabul etmeden önce çeşitli veri toplama işlemlerinin başladığı tespit edildi. Karşılama sayfalarındaki bazı çerezlerin 20 yıla kadar cihazda kalabildiği ve uzun süreli takip yapılmasına imkan verdiği belirlendi.

Araştırmada ayrıca bazı erişim noktalarında cihaz bilgilerinin şifrelenmemiş HTTP trafiği üzerinden aktarıldığı görüldü. Bu durum, veri dinleme ve oturum bilgilerinin ele geçirilmesi riskini artırıyor. 2023 yılında yayımlanan akademik çalışmada Wireshark, Nmap ve Atheros tabanlı kablosuz adaptörler gibi ücretsiz araçlarla açık ağ trafiğinin izlenebildiği ve belirli koşullarda değiştirilebildiği de belgelendi.

Bazı Saldırılar 19 Saniye İçinde Gerçekleşebiliyor

2024 yılında yayımlanan başka bir araştırma ise Wi-Fi şifreleme protokollerindeki paket boyutu yan kanal zafiyetine dikkat çekti. Araştırmacılar, şifreli TCP paketlerinin boyutlarını inceleyen saldırganların şifre çözme anahtarına ihtiyaç duymadan bağlantıyı manipüle edebildiğini gösterdi.

80 farklı halka açık Wi-Fi ortamında gerçekleştirilen testlerde 75 bağlantının başarıyla ele geçirildiği bildirildi. İncelenen 30 farklı yönlendirici modelinin hiçbirinin bu yöntemi tamamen engelleyemediği aktarıldı. Kontrollü laboratuvar deneylerinde ise bir SSH oturumunun 19 saniye içinde sonlandırılabildiği, şifreli web trafiğine veri enjeksiyonunun da 30 saniyenin altında tamamlanabildiği kaydedildi.

Wi-Fi Güvenliği İçin Alınabilecek Basit Önlemler

Araştırmalar, birçok kullanıcının riskleri bilmesine rağmen pratik olduğu için halka açık kablosuz ağları kullanmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Bu durum, kayıtlı ağ isimlerini taklit eden sahte erişim noktalarının başarı ihtimalini artırıyor. Otomatik bağlanma özelliği açık olan cihazlar, kullanıcı fark etmeden bu ağlara geçiş yapabiliyor.