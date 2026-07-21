Yaz tatili planlarını şekillendiren milyonlarca aile için bütçe dengesi bu yıl da en önemli kriterlerden biri oldu. Post Office Travel Money ile TUI iş birliğinde hazırlanan 2026 Aile Tatili Maliyet Barometresi, Avrupa'nın kısa mesafeli tatil destinasyonlarını dört kişilik bir ailenin temel harcamaları üzerinden karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarında Türkiye'den Marmaris'in de ilk 10'a girmesi dikkat çekti. Özellikle çocuklu ailelerin harcamalarında sağladığı avantajla öne çıkan ilçe, Avrupa'nın popüler tatil merkezleriyle aynı listede yer almayı başardı.

Avrupa'nın en uygun fiyatlı aile tatili rotaları belli oldu

2026 Aile Tatili Maliyet Barometresi kapsamında Avrupa'nın öne çıkan kısa mesafeli tatil destinasyonlarında dört kişilik bir ailenin tatil boyunca yapacağı 10 temel harcamanın ortalama maliyetleri hesaplandı. Yeme içme, çocuk menüleri, içecekler ve günlük temel giderler dikkate alınarak hazırlanan sıralamada Portekiz'in Algarve bölgesi 139,65 sterlinlik ortalama maliyetle ilk sıraya yerleşti.

Algarve'yi Bulgaristan'ın Sunny Beach bölgesi ve İspanya'nın Lanzarote Adası takip etti. Araştırma, özellikle bütçesini kontrol altında tutmak isteyen aileler için Avrupa'daki en ekonomik seçenekleri ortaya koyarken, fiyat-performans açısından öne çıkan destinasyonları da gözler önüne serdi.

Marmaris uygun fiyat avantajıyla ilk 10'a yükseldi

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'in Avrupa'nın en uygun fiyatlı tatil destinasyonları arasına girmesi oldu. Yaklaşık 159 sterlinlik ortalama maliyetle yedinci sırada yer alan Marmaris, özellikle çocuklu ailelerin tercih edebileceği ekonomik rotalar arasında gösterildi.

Rapora göre Marmaris'te iki çocuk için pizza veya makarna gibi çocuk menülerinin fiyatları araştırmaya dahil edilen destinasyonlar arasında en düşük seviyelerde yer aldı. Bu durum, özellikle yaz tatilinde yeme içme harcamalarını azaltmak isteyen aileler açısından ilçeyi daha cazip hale getiriyor.

Türkiye'nin güçlü turizm altyapısı, ulaşım kolaylığı ve farklı konaklama seçenekleri de Marmaris'in bütçe dostu destinasyonlar arasındaki yerini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

İspanya listede ağırlığını hissettirdi

Araştırmada İspanya'nın altı farklı destinasyonla ilk 10 listesinde yer alması dikkat çekti. Lanzarote, Menorca, Costa Brava, Tenerife, Costa del Sol ve Costa Blanca, aile dostu fiyatlarıyla öne çıkan tatil merkezleri arasında sıralandı.

Bu tablo, İspanya'nın farklı bölgelerinde ekonomik tatil alternatifleri sunmayı sürdürdüğünü ortaya koyarken, Akdeniz çanağındaki destinasyonlar arasında fiyat rekabetinin de devam ettiğini gösterdi.

Araştırma yalnızca uygun fiyatlı rotaları değil, yüksek maliyetli destinasyonları da değerlendirdi. İtalya'nın Sorrento kenti 268,23 sterlinlik ortalama harcamayla listenin en pahalı tatil noktası oldu. Bu rakam, listenin zirvesindeki Algarve'nin maliyetinin yaklaşık iki katına ulaştı.