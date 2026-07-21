Evde internetin aniden yavaşlaması çoğu zaman servis sağlayıcısına bağlansa da, sorun aslında yaşam alanının içinde saklı olabilir. Wi-Fi teknolojisinin öncülerinden Prof. Alex Hills'e göre mikrodalga fırınlardan büyük akvaryumlara, aynalardan beton duvarlara kadar birçok günlük eşya kablosuz bağlantının performansını doğrudan etkiliyor. Üstelik bu etkenlerin büyük bölümü dışarıdan bakıldığında internetle ilgisiz görünüyor. Doğru modem konumu ve birkaç küçük değişiklik ise bağlantı kalitesini beklenenden daha fazla artırabiliyor.

Mikrodalga Fırınlar Wi-Fi Sinyalleriyle Aynı Frekansta Çalışıyor

Evde internet hızını düşüren en şaşırtıcı etkenlerden biri mikrodalga fırınlar olabilir. Kablosuz ağların önemli bir bölümü 2,4 GHz frekans bandında çalışırken, mikrodalga fırınlar da yiyecekleri ısıtmak için aynı frekansa yakın elektromanyetik dalgalar kullanıyor. Özellikle eski veya yalıtımı zayıflayan cihazlarda oluşabilecek sinyal sızıntıları, Wi-Fi bağlantısında kısa süreli kesintilere ve hız düşüşlerine yol açabiliyor.

Bu durumun dikkat çeken örneklerinden biri Avustralya'da yaşandı. Gökbilimciler yıllarca uzaydan geldiği düşünülen gizemli radyo sinyallerinin kaynağını araştırdı. Yapılan incelemeler sonunda sinyallerin, ofis mutfağındaki mikrodalga fırının kapağı erken açıldığında ortaya çıkan enerji sızıntısından kaynaklandığı anlaşıldı. Günümüzde çift bant destekli modemlerde 5 GHz ağına geçiş yapmak ise bu tür parazit riskini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Akvaryumlar ve Kalın Duvarlar Wi-Fi Bağlantısını Zayıflatıyor

Kablosuz sinyaller yalnızca elektronik cihazlardan değil, evdeki fiziksel engellerden de etkileniyor. Prof. Alex Hills'in "gölgeleme" olarak tanımladığı bu durumda, sinyal önüne çıkan yoğun malzemeler nedeniyle güç kaybediyor.

Özellikle büyük akvaryumlar Wi-Fi için ciddi bir engel oluşturabiliyor. Su molekülleri radyo dalgalarının enerjisinin önemli bir bölümünü emdiği için modem ile cihaz arasında bulunan akvaryumlar bağlantının belirgin şekilde zayıflamasına neden olabiliyor.

Benzer etki beton ve tuğla duvarlarda da görülüyor. Ahşap ve alçıpan gibi hafif malzemeler sinyali daha kolay geçirirken, betonarme yapılar radyo dalgalarının yayılımını sınırlandırıyor. Modemin evin merkezi ve mümkün olduğunca yüksek bir noktaya yerleştirilmesi bu sorunun etkisini azaltabiliyor.

Aynalar ve Metal Yüzeyler Sinyalin Yönünü Değiştiriyor

Wi-Fi performansını etkileyen bir diğer unsur ise yansıma. Radyo dalgaları, ışığın aynadan yansımasına benzer şekilde metalik ve parlak yüzeylerden sekebiliyor.

Büyük boy aynalar, geniş televizyon ekranları, metal kaplamalı mobilyalar ve bazı yalıtım malzemeleri sinyalin doğrudan cihazlara ulaşmasını zorlaştırabiliyor. Bunun sonucunda ev içinde çekim gücünün belirgin şekilde düştüğü "ölü noktalar" oluşabiliyor.

İnternet bağlantısının yalnızca belirli odalarda zayıf olması durumunda modem ile cihaz arasında bu tür yansıtıcı yüzeylerin bulunup bulunmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Aşırı Hava Koşulları da İnternet Performansını Etkileyebiliyor

Ev içindeki Wi-Fi sinyali normal yağıştan büyük ölçüde etkilenmese de, aşırı hava olayları internet altyapısını zorlayabiliyor.

Yoğun kar yağışı uydu bağlantılarında sinyal kaybına neden olabilirken, aşırı soğuk hava dış hat kablolarına zarar verebiliyor. Yaz aylarında ise yüksek sıcaklıklar saha dolaplarının ve ağ ekipmanlarının aşırı ısınmasına yol açabiliyor. Bunun yanında kötü hava koşullarında daha fazla kişinin aynı anda internete bağlanması, altyapıda yoğunluk oluşturarak hızların düşmesine neden olabiliyor.