Artan et ve tavuk fiyatları, yüksek protein içeren ekonomik besinlere olan ilgiyi artırdı. Beslenme uzmanlarının dikkat çektiği kuru soya fasulyesi, 100 gramında yaklaşık 36 gram protein içeriğiyle tavuk göğsü ve birçok hayvansal proteini geride bırakıyor. Yeşil mercimek ise hem yüksek protein hem de lif açısından güçlü bir seçenek sunuyor. Ancak uzmanlar, bitkisel proteinlerden en yüksek verimi alabilmek için doğru besin kombinasyonlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kuru soya fasulyesi bitkisel protein kaynakları arasında zirvede

Protein ihtiyacını ekonomik yollarla karşılamak isteyenler için kuru baklagiller yeniden gündemde. Özellikle kuru soya fasulyesi, 100 gramındaki yaklaşık 36 gram protein değeriyle bitkisel kaynaklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aynı miktardaki tavuk göğsü ise ortalama 31 gram protein içeriyor. Bu yönüyle kuru soya fasulyesi, sporcular, vejetaryenler ve protein alımını artırmak isteyenler için dikkat çeken alternatiflerden biri haline geliyor.

Uzmanlar, yalnızca protein miktarına değil, besinin genel besin değerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kuru soya fasulyesi; lif, demir, magnezyum ve çeşitli vitaminler bakımından da zengin bir içeriğe sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Yeşil mercimek hem ekonomik hem de besleyici bir seçenek sunuyor

Kuru soya fasulyesinin ardından gelen yeşil mercimek, 100 gram ham üründe yaklaşık 24-25 gram protein içeriyor. Uygun fiyatı sayesinde geniş kesimler tarafından tercih edilen mercimek, yüksek lif oranıyla uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor.

Düzenli olarak tüketildiğinde dengeli beslenmeye katkı sağlayan yeşil mercimek, çorbalardan salatalara kadar birçok tarifte kullanılabiliyor. Protein içeriğinin yanı sıra folat, potasyum ve demir gibi önemli mineralleri de bünyesinde barındırıyor.

Bitkisel protein tüketirken doğru eşleştirme büyük önem taşıyor

Beslenme uzmanlarına göre bitkisel proteinler, bazı temel amino asitler açısından hayvansal proteinlerden farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle baklagillerin tahıllarla birlikte tüketilmesi öneriliyor.