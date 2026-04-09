Dizinin 3. sezon onayı aylar öncesinden verildi ve çekimler tamamlandı. Senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın’ın oturduğu sezonun yapımcılığını Ortaks Yapım üstleniyor. Yeni sezonda hikaye, Güneş ve Serkan karakterlerinin 10 yıla yayılan çalkantılı ilişkisine odaklanıyor. Başrolleri Bergüzar Korel ve Timuçin Esen paylaşıyor. Kadroda ayrıca Deniz Celiloğlu, Cemal Toktaş, Tuğçe Altuğ, Metin Belgin gibi isimler de yer alıyor.

Yayın takvimine göre İlk ve Son 3. sezon 30 Ocak 2026 tarihinde ilk bölümüyle başladı. HBO Max, bölümleri haftalık olarak yayınlıyor. Yani her hafta yeni bir bölüm platforma ekleniyor. 3. sezon toplam 6 bölümden oluşuyor. Platformda “İlk ve Son – Sezon 3” şeklinde listelenen içerikte tüm bölümlerin yayın akışını takip edebilirsiniz.

Son teknik verilere göre dizinin yeni sezonu, Türkiye’de en çok izlenen yapımlar arasında üst sıralarda yer alıyor ve günlük streaming listelerinde yükselişini sürdürüyor.

Nasıl izlenir, abonelik gerekiyor mu?

İlk ve Son 3. sezonu izlemek için HBO Max aboneliği sahibi olmanız gerekiyor. HBO Max Türkiye’de bağımsız uygulama ve web sitesi üzerinden hizmet veriyor. Ayrıca bazı operatörlerin dijital TV platformları üzerinden de HBO Max içeriklerine erişim sağlanabiliyor. Yeni sezon şu an TV+ üzerinden de seyredilebiliyor. Ancak ana yayıncı ve tüm bölümlerin kesin olarak yer aldığı platform HBO Max.

İzleme adımları:

HBO Max’e üye olun: hbomax.com adresinden veya mobil uygulamadan e-posta ile hesap oluşturup aylık paket seçiyorsunuz.

Uygulamayı indirin: Akıllı TV, telefon, tablet veya bilgisayar tarayıcısından HBO Max’e giriş yapın.

Arama kısmına “İlk ve Son” yazın: Dizinin sayfasına gidip 3. sezonu seçin. Bölümler yayınlandığı anda izlenebilir.

İndirme özelliği: Mobil uygulamada bölümleri indirip internet olmadan da izleyebilirsiniz.

Şu an için 3. sezonu ücretsiz izleme seçeneği bulunmuyor. HBO Max üyeliği gerektiren yapımlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm her hafta eklendiği için bildirimleri açarak yayın gününü kaçırmazsınız.