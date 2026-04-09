Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ogün Alibaş, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Enes Güler ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan isimlerden Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel) ve Ender Eroğlu (Norm Ender) ise Adli Tıp'taki örneklerin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İğrek'in uyuşturucu test sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Emir Can İğrek kimdir?

Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. 33 yaşındaki şarkıcı, lise eğitimini Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul'a gelerek Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğrenim görmeye başladı. Ancak müziğe olan tutkusu ağır basınca son sınıfta eğitimini bırakarak profesyonel müzik kariyerine yöneldi.

Üniversiteden ayrıldıktan sonra Nazım Hikmet Akademisi'nde şan ve solfej eğitimi alan İğrek, dört yıl boyunca akademi korosunda tenor olarak görev yaptı. 2018 yılında ilk uzunçalar albümü Ağır Roman'ı yayımladı. Asıl büyük çıkışını ise 2019'da Nalan adlı parçayla yakaladı. Bu şarkı dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak İğrek'i ana akım müzik sahnesinin güçlü isimlerinden biri haline getirdi.

2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı seçilen İğrek, Ali Cabbar, Kumar, Gömleğimin Cebi gibi parçalarla da geniş kitlelere ulaşmayı sürdürdü. Birçok sanatçıya beste veren şarkıcı, söz yazarlığı ve duygusal anlatım tarzıyla tanınıyor.

Emir Can İğrek neden gözaltına alındı?

Emir Can İğrek, 9 Nisan 2026 Perşembe sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak ve temin etmek suçlamaları yer alıyor. İğrek, Adli Tıp'taki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 isimden biri oldu. Test sonuçları henüz açıklanmadı ve soruşturma süreci devam ediyor.