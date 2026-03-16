Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede hayatını kaybettikten sonra bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta akademisyen için Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni

Ortaylı’nın anısına düzenlenen törende ailesi, yakınları ve sevenleri hazır bulundu. Akademisyen, öğrencileri ve meslektaşları, son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Tören sırasında yapılan konuşmalar, duygusal atmosferi derinleştirdi.

Kızı babasının son günlerini anlattı

Törende söz alan Ortaylı’nın kızı, babasının hastane sürecinde bile çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. “Hastanede geçirdiği günlerde çevresini kitaplar, sözlükler ve gazetelerle donatmıştı. Çıkacak kitabının tashihini yaparken, yarım kalan sayfaları görmek içimi burktu” ifadelerini kullanan Ortaylı’nın kızı, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Sevenleri törene katıldı

Galatasaray Üniversitesi’ndeki anma töreninde Ortaylı’yı uğurlamak isteyen çok sayıda kişi hazır bulundu. Tören boyunca, akademisyenin hayatı ve bilim dünyasına katkıları hatırlanırken, öğrencileri ve meslektaşları onu saygı ve sevgiyle andı.