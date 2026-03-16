Son Mühür - Kısa süre önce yaşamını yitiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yıllar önce dile getirdiği vasiyeti yeniden gündeme geldi. Üsküdar Çinili Camii’nde imam hatip olarak görev yapan Dursun Şahin’in bir cuma namazının ardından okuduğu seladan etkilenen Ortaylı’nın, bu nedenle Şahin’le tanışmak istediği öğrenildi.

''Selamı sen vereceksin...''

Ortaylı’nın “Sende farklı bir üslup var, kimden eğitim aldın?” sorusuna Dursun Şahin, derslerini Amir Ateş’ten aldığını ifade etti. Bunun üzerine Ortaylı, Şahin’e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" diyerek vasiyetini dile getirdi.

İlber ortaylı kimdir?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz kentinde, Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Şefika Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Rus Dili ve Edebiyatı alanında görev yapan bir akademisyendi. Babası Kemal Ortaylı ise Kırım tarihi ve Tatarlar üzerine çeviriler yapmış bir uçak mühendisiydi. Enver, Emeldar ve Nuriye isimlerinde üç kardeşi bulunuyordu. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç eden Ortaylı, eğitimine İstanbul Avusturya Lisesi’nde başladı, ardından Ankara Atatürk Lisesi’nde öğrenimini sürdürdü.

1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Chicago Üniversitesi’nde Halil İnalcık’ın danışmanlığında tamamladı. 1974’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı.

1989’da profesörlüğe yükselen Ortaylı, 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Viyana, Cambridge, Oxford ve Roma’daki çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 2005-2012 döneminde Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini üstlendi. Emeklilik sonrasında Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde ders vermeyi sürdürdü; öğrencilere yalnızca tarih bilgisi değil, hayat tecrübesi de aktardı.

Çok sayıda kitap ve makaleye imza atan Ortaylı, 2001’de Aydın Doğan Ödülü’ne, 2017’de ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne değer görüldü. Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu’nda da görev aldı. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olarak atandı.

Ortaylı, yıllar önce yaptığı açıklamada yaklaşık 30 bin ciltten oluşan kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne bağışlayacağını kamuoyuna duyurmuştu.