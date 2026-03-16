Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek rakımlı alanları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Marmara ile Karadeniz’in iç bölgelerinde ise pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Hatay çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike bulunduğu bildirildi.

16 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

A.KARAHİSAR – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

MANİSA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

HATAY – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 14°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN – 12°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT – 12°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 5°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS – 4°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA – 13°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 12°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 15°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT – 9°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – 14°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı