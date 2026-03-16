Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Mart tarihli tahminlerine göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri, ayrıca Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek rakımlı alanları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Marmara ile Karadeniz’in iç bölgelerinde ise pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik uyarılar
Hatay çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike bulunduğu bildirildi.
16 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
A.KARAHİSAR – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
MANİSA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 14°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN – 12°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT – 12°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 5°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS – 4°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 13°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 12°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 15°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT – 9°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 14°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı