Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide iktidar mücadelesi içinde olduğu Özgür Özel'e yönelik eleştirileri arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayağa kalkılması yönündeki tavır da vardı.

TV 100'de Erdoğan Aktaş'ın sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu Özel'e yüklenerek,

''Erdoğan partiye geldiğinde Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu direğe kim astı ben mi astım? Abdullah Gül beni ziyarete geldiğinde biz bayrağı asmadık.

Erdoğan Meclis'e geldiğinde CHP'liler ayağa kalkmazdı. Neden ayağa kalktılar? Ben mi kalktım?'' diye sormuştu.

Melda Onur 2014'ü işaret etti...



Ancak, CHP İstanbul eski milletvekili Melda Okur 2014'de Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayağa kalktığı görüntüleri paylaşarak,

''Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan için ayağa kalkmadığı yalandır'' ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Merkezi, Melda Onur'un iddiasının ardından harekete geçti. CHP Bilgi hesabından yapılan paylaşımda o tarihte Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olmadığı hatırlatılarak, Onur'un gerçeği söylemediği uyarısında bulunuldu.



Açıklamada şu görüşlere yer verildi...



İstanbul Eski Milletvekili Melda Onur, Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerine ait bir fotoğrafı paylaşarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bir iddiada bulunmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında yalnızca Cumhurbaşkanı sıfatını taşımaktaydı. 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu ile Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olabilmesinin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmiştir.

Bu değişikliğin ardından Recep Tayyip Erdoğan, hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti Genel Başkanı sıfatlarını birlikte taşımaya başlamıştır.

O iddialar gerçeği yansıtmıyor...

Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olmasını doğru bulmadıkları için, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelişlerinde ayağa kalkmama yönünde siyasi bir tutum sergilemişlerdir.

Bu nedenle, Sayın Melda Onur’un “arşivimden çıktı” notuyla paylaştığı fotoğraf ve buna dayandırdığı iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygıyla duyurulur.