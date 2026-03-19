Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanvekili İhsan Esen, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olacak birlik seçimleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulunarak, esnafın teveccühünün mevcut başkan Yalçın Ata’dan yana olduğunu ve 3 Mayıs’ta Başkan Ata’nın güven tazeleyeceğini duyurdu.

Esnafın desteği Ata’dan yana

İzmir’de 128 tane esnaf odası olduğu belirten ve hemen hemen hepsinin seçimlerinin yapıldığını aktaran Esen, bayramdan sonra yapılacak 12 odanın seçimiyle birlikte odaların genel kurul süreçlerinin tamamlanacağını vurguladı.

İhsan Esen: Bayramdan sonra 12 odanın seçimi yapılacak

Ayrıca, bugüne kadar yapılan seçimlerde esnafın desteğinin mevcut İESOB Başkanı Yalçın Ata’dan yana oluğunu hatırlatan İhsan Esen, “Şu an 128 odamız var genel kurul yapmadığımız 12 odamız kaldı bunlarda bayramdan sonra yapılacak. Esnafın, oda başkanlarının, yöneticilerin teveccühü Yalçın Ata’dan yana bunu söyleyebilirim.” diye konuştu.

“Yalçın Ata güven tazeleyip yoluna devam edecek”

Son olarak, sektörün sorunlarını ve sıkıntılarını birinci perdeden dile getiren tek kişinin Yalçın Ata olduğunun altını çizen İhsan Esen, mevcut çalışma tarzından dolayı Ata’nın tercih edildiğini aktararak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü sektörün sıkıntılarını en birinci perdeden dile getiren başkanımız Yalçın Ata’dır. Bu çalışma tarzından kaynaklı da esnafımız tarafından tercih edilebiliyor. Az bir seçimimiz kaldı, 12 odanın seçimini yaptıktan sonra 3 Mayıs’ta birliğimizin genel kurulu olacak Yalçın Başkan orada da güven tazeleyip yoluna devam edecek.”