Yurt dışı konser programının ardından geçirdiği enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan İbrahim Tatlıses’in salı günü hastaneye kaldırıldığı ve burada tedavi altına alındığı bildirildi. 74 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.
Enfeksiyon kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Doktorların, ameliyat öncesi süreçte enfeksiyonun kontrol altına alınmasına yönelik yoğun bir tedavi protokolü uyguladığı öğrenildi. Tatlıses’in operasyon öncesi hazırlık sürecinin bu nedenle sürdüğü belirtildi.
Safra kesesi ameliyatı cumartesi günü
Elde edilen bilgilere göre, İbrahim Tatlıses’in cumartesi günü safra kesesi ameliyatına alınması planlanıyor. Operasyonun, mevcut enfeksiyon durumunun stabil hale getirilmesinin ardından gerçekleştirileceği ifade edildi.