Son Mühür- İlk olarak katıldığı Survivor sezonunda şampiyonluk elde ederek adını duyuran Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası kariyerine oyunculuk ve sosyal medya içerikleriyle devam etti.

Magazin dünyasında özel hayatıyla sık sık konuşulan isim, son olarak dijital platformlardaki yeni adımıyla gündeme geldi.

Instagram’da birçok ünlü ismin tercih ettiği abonelik sistemi, Nisa Bölükbaşı tarafından da aktif hale getirildi. Bu sistemle takipçilere özel içerikler sunuluyor.

199,99 TL’lik abonelik yoğun ilgi gördü

Bölükbaşı’nın aylık 199,99 TL olarak belirlediği abonelik ücretine ilgi kısa sürede yoğun oldu. Açılışın üzerinden henüz 24 saat geçmeden 107 kişi sisteme abone oldu.

24 saatte 21 bin TL’yi aşan kazanç

Abonelik sistemine gelen yoğun ilgi, kazanca da doğrudan yansıdı. Nisa Bölükbaşı’nın yalnızca ilk 24 saat içinde 21 bin 400 TL gelir elde ettiği öğrenildi.