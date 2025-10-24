Son Mühür- Türkiye bir kez daha güne bir soruşturma haberiyle uyandı. TELE 1 Televizyonu Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da sorgulanacağı öğrenildi.

Soruşturmanın casusluk suçlamasıyla yapılması, Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna kayyum atanabilir mi sorusunu da beraberinde getirdi.



İBB'ye kayyum atanabilir mi?



Siyaset bilimci Doç. Dr. Berk Esen,

''Bu soruşturmalarla artık kamuoyunu etkileyebileceklerini sanmıyorum. Ancak sabahki operasyonun hem İmamoğlu’na hem de muhalif basına yönelik önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum.

İmamoğlu hakkında başlatılan casusluk soruşturması, İBB’ye kayyım atanmasına kadar gidebilecek bir süreci tetiklerken, Yanardağ üzerinden yürütülen kampanya ise medyaya açık bir gözdağı niteliğinde.'' uyarısında bulundu.



Çözüm süreciyle oluşan hava...



''İmralı süreci başladığında, iktidarın artık “PKK kartını” kullanamayacağı, terör suçlamalarının sona ereceği ve kayyım atamanın zorlaşacağı yönünde iyimser değerlendirmeler yapılmıştı.'' hatırlatmasında bulunan Esen,

''Oysa son bir yıldaki gelişmeler, iktidarın tasfiye etmek istediği siyasetçilere karşı son derece “yaratıcı” bir suçlama repertuarına sahip olduğunu gösteriyor.

Bu baskı dalgasının, İmamoğlu ve CHP tamamen etkisiz hale getirilene kadar süreceği anlaşılıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

