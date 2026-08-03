Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz haftalarda CHP’den ayrılarak, Özel’in öncülüğünde kurulan YENİ Parti’ye geçtiğini açıklayan milli savunma konularındaki çalışmalarıyla kamuoyunda adından söz ettiren emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Liderlik ve mesleki performans temel ölçüt olmalıdır

Yarın Ankara’da yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınacak kararların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geleceğini etkileyeceğini söyleyen ve özellikle emeklilik süreçlerinin siyasi değerlendirmelerin dışında olması gerektiğini savunan YENİ Partili emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, ”YAŞ, Anayasa gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel politikalarının şekillendirildiği en üst karar mekanizmasıdır. Alınacak kararlar yalnızca bugünü değil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğini de doğrudan etkileyecektir.

Zaten siyasi otoritenin onayına tabi olan YAŞ kararlarında temel ölçüt, askerî personelin mesleki yeterliliği olmalıdır. Bu nedenle, YAŞ’ın yapısı ile askerî personeli değerlendirme yetkisi bulunmayan bakanların YAŞ’taki konumu yeniden değerlendirilmelidir. Nitekim, diğer kamu kurumlarında personelin terfi ve kariyer değerlendirmelerine görev alanı dışında kalan bakanlar katılmamaktadır.

Aynı ilkenin YAŞ için de gözetilmesi gerekir. Personel sisteminin temel esası; Anayasa’ya, yürürlükteki mevzuata ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal değerlerine bağlılık ile liyakat olmalıdır. Terfi, atama, görev süresi uzatımı ve emeklilik süreçleri siyasi değerlendirmelerin dışında tutulmalıdır. Terfi ve görevlendirmelerde kıta hizmeti, birlik komutanlığı tecrübesi, harekât başarısı, liderlik ve mesleki performans temel ölçüt olmalıdır. Özellikle komuta kademesinin belirlenmesinde saha tecrübesi ile kurumsal birikim birlikte değerlendirilmelidir”

“Emekli askerî personelin büyük bölümü yoksulluk sınırının altında gelirle yaşamaktadır”

Son olarak, özellikle emekli askerlerin açlık sınırlarının altında maaş aldığına dikkat çeken Bağcıoğlu, bu gibi gereceklerden kaynaklı olarak gençlerin askerlik mesleğini tercih etmediğini vurgulayarak, yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Gerekçesi açıklanmayan resen emeklilikler ve objektif kriterlere dayanmayan görev süresi uzatımları kurumsal güveni zedeler, yetişmiş insan kaynağının kaybına yol açar.

Geçmişte terfi ettirilen bazı personel hakkında daha sonra FETÖ ile iltisak ve irtibat nedeniyle idari işlemler tesis edilmiş olması, personel değerlendirme ve güvenlik inceleme süreçlerinin en yüksek hassasiyetle yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. YAŞ’ın gündemi yalnızca personelin emeklilik ve terfi işlemleriyle sınırlı kalmamalı; değişen güvenlik ortamı doğrultusunda, askerî sağlık ve askerî eğitim sistemi başta olmak üzere, son yıllarda hayata geçirilen yapısal düzenlemelerin etkinliği, kapsamlı şekilde yeniden değerlendirilmelidir.

Bu değerlendirme, nitelikli personelin sistemde tutulmasını sağlayacak insan kaynağı politikalarını da kapsamalıdır. Emekli askerî personelin büyük bölümü yoksulluk sınırının altında gelirle yaşamaktadır. Emekli astsubaylar, emekli binbaşılar ve emekli uzman erbaşlar ise açlık sınırının altında maaş almaktadır. Bu tablo, nitelikli personelin sistemde tutulmasını ve gençlerin askerlik mesleğini tercih etmesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, özlük haklarının iyileştirilmesi YAŞ’ta ele alınması gereken stratejik bir zorunluluktur”